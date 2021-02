AK kritisiert Tests vor Friseurbesuch

"Gerade am Land gibt es keine dichte kostenlose Test-Infrastruktur. Da müssen dann Menschen in Apotheken oder beim Arzt für Tests 40 bis 60 Euro ausgeben", sagt Kalliauer. Das stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten eines Friseurbesuchs. Er fordert, wenigstens die deutlich günstigeren Wohnzimmertests anzuerkennen.

