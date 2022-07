So mancher zählt schon die Wochen und Monate bis zu dem magischen Datum. Doch was ist zu tun, wenn er dann da ist, der Stichtag für die Pension? Und welche Anträge muss ich schon zuvor stellen? Was kann ich tun, wenn ich aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung nicht bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter arbeiten kann?