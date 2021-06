Air Dolomiti startet in Linz

Man möchte sagen: endlich. Die mehrfach verschobene Wiederaufnahme der wichtigen Linienverbindung von Linz nach Frankfurt ist am Sonntag über die Bühne gegangen. Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag hebt die zum Lufthansa-Konzern gehörige Air Dolomiti um 10.35 Uhr mit einer Embraer 195 mit 112 Sitzplätzen ab.

Die Freude am Flughafen ist groß. Der Geschäftsführer des Flughafens Linz, Norbert Draskovits, hat die erste Crew in Linz am Sonntag willkommen geheißen. Donnerstags und sonntags handelt es sich um einen Abendflug ab 18.35 Uhr. "Mit diesen Zeiten ist gewährleistet, dass Europa-Anschlüsse und Langstrecken erreicht werden", so Draskovits.