AgroTier in Wels: Das erwartet das Messepublikum

Die Havarie des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal brachte im Frühjahr 2021 die Weltwirtschaft ins Wanken. Durch die sechstägige Blockade stauten sich an beiden Enden des Kanals Hunderte Schiffe, die Tausende Tiere, verderbliche Lebensmittel und Rohstoffe transportierten. Der Schaden war enorm. An diesem Beispiel führte Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft vor Augen. Die kurzen Transportwege regionaler Produkte komme auch der Versorgungssicherheit zugute. Die Messe AgroTier bezeichnete sie als "Schaufenster in die Welt der Landwirtschaft und des regionalen Genusses".

Eröffnung mit Van der Bellen

Rund 20.000 Tierhaltungsbetriebe gibt es in Oberösterreich, In Wels haben die Landwirtinnen und Landwirte die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends bei der Tierhaltung sowie der Bewirtschaftung von Grünland und Vermarktung zu informieren. Eröffnet wird die AgroTier am Donnerstag, 5. September, von Bundespräsident Alexander van der Bellen, Minister Norbert Totschnig (VP) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Die zentralen Schwerpunkte der AgroTier 2024 präsentierten am Dienstag Messepräsident Peter Franzmayr und Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels. Bei insgesamt 270 Ausstellern kann sich das Publikum über moderne Geräte und Techniken informieren - von "Precision Farming" im Grünland bis hin zu Melkrobotik und digitalen Lösungen zum Herdenmanagement.

Neu: Güllepark mit Live-Vorführungen

Erstmals dient die Trabrennbahn auf dem Messegelände als Vorführpark. Dort werden unterschiedliche Methoden zur effizienten Gülleausbringung gezeigt. Interessierten soll so die Entscheidung, welches System am besten zu ihrem Betrieb passt, erleichtert werden. Live-Vorführungen gibt es im neuen Park außerdem zum Düngen, zum Messen des Ernteertrags und der Inhaltsstoffe, zum Monitoring von Engerlingen sowie zur Gründlanpflege und -nachsaat. Drei Mal täglich wird zudem der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft vorgeführt.

Wie in zehn Jahren ein Stall aussehen könnte, sehen die Besucher in der "Innovation Farm". Einblicke in die Zukunft der Schweinehaltung bietet auch das Schweinekompetenzzentrum der Landwirtschaftskammer.

Herbstmesse und Agrarmesse zusammenführen

Wichtig ist es den Veranstaltern, den Bogen zur gleichzeitig stattfindenden Welser Herbstmesse spannen. "Woher unsere Lebensmittel kommen und was Tierwohl bedeutet, interessiert auch den Endkonsumenten", sagt Messe-Geschäftsführer Schneider. Unter dem Motto "Total regional" wurde daher ein eigener Ausstellungsbereich geschaffen, in dem bäuerliche Direktvermarkter sowie Unternehmen mit ihren Produkten vertreten sind.

Oberösterreichs Landwirte stehen vor großen Umwälzungen. "Die Arbeitswelt verändert sich stark", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die Messe sieht er als "konzentrierte Möglichkeit, sich die neuen Entwicklungen anzuschauen."

