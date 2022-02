Agrarpreis: Bühne für landwirtschaftliche Leistungen

Die Leistungen von Landwirten und ihren neuen Konzepten in den Vordergrund zu rücken: Das ist das Ziel des oberösterreichischen Agrarpreises 2022. Bewerbungen sind ab heute, 1. März, möglich, wie Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) am Montag bekannt gab. "Industrie und Wirtschaft etwa sind sehr gut darin, neue Produkte zu vermarkten", sagte Langer-Weninger. "Das ist richtig so. Und die Landwirtschaft darf das auch."

Immerhin sei das Interesse der Konsumenten an Lebensmitteln groß: "Die Menschen wollen wissen, woher ihr Essen kommt."

Die Preise werden in verschiedenen Kategorien vergeben: In der Rubrik Produktivität werden Digitalisierung und Innovationen "in Stall und Feld" ausgezeichnet, Bauern, die sich ein zusätzliches Standbein aufgebaut haben, werden für "Einkommensdiversifikation" geehrt. Zudem gibt es heuer erstmals Auszeichnungen für Klimaschutz und den besten Online-Auftritt.

Prämiert werden insgesamt 15 Betriebe bzw. Initiativen, das Preisgeld beträgt in Summe 27.000 Euro. Die Bewerbungsfrist endet am 15. April, die Gewinner werden am 17. Juni bekannt gegeben.