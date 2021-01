Aggressiver Schwarzfahrer festgenommen

Der 22-Jähriger wurde am Dienstag am Bahnhof Vöcklabruck angehalten, weil er mit einem Zug ohne gültigen Fahrausweis gefahren war. Da der Mann keine Identitätsdokumente vorweisen konnte, wurde er zur Polizei in Wels gebracht, um seinen fremdenpolizeilichen Status festzustellen. Dort verweigerte der Mann die Personendurchsuchung. Er wurde zunehmend aggressiv, brüstete sich stark auf und zeigte drohende Gebärden gegenüber den Polizisten, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.

Er versuchte einen Beamten unter Anwendung von Körperkraft wegzudrängen und so die Amtshandlung zu verhindern. Da er sein Verhalten nicht einstellte, wurde der Mann festgenommen. Die weitere Amtshandlung wurde vom Kriminalreferat Wels übernommen. Der Marokkaner wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er wird angezeigt.

