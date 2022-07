Aggressiver Lokalgast: Polizei musste tatkräftig einschreiten

Die Polizisten waren gerufen worden, weil der Mann den Schankbetrieb bei einer Veranstaltung massiv störte. Beim Versuch den 28-Jährigen aus dem Barbereich wegzuweisen, kam es zu einem Gerangel und der Alkoholisierte leistete laut Polizei massiven Widerstand.

Als die alarmierten Beamten bei dem aggressiven Mann eintrafen, zog ein weiterer Gast eine Polizistin vom 28-Jährigen weg. In weiterer Folge kam es zu einem Gerangel und der 28-Jährige leistete massiven Widerstand gegen seine Festnahme. Dabei wurde ein Polizist gegen einen Metallsteher geschleudert und erlitt eine blutende Kopfwunde, ein weiterer wurde vom Beschuldigten zu Boden gerissen und schlug mit dem Kopf dort auf.

Den Polizisten gelang es erst durch massive Körperkraftanwendung und der Hilfe einer Kollegin außer Dienst, dem Mann habhaft zu werden und ihm Handfesseln anzulegen. Seine Einvernahme konnte aufgrund der starken Alkoholisierung noch nicht stattfinden. Er wird angezeigt.

Linz: Polizeinotruf blockiert

Ebenfalls äußerst aggressiv gegenüber Beamte verhielt sich Freitagabend ein 38-Jähriger in Linz. Der Mann hatte über mehrere Stunden unter Verwendung unterschiedlicher Telefonnummern immer wieder den Polizeinotruf gewählt und dadurch beinahe durchgehend eine Leitung blockiert. Gegen 20 Uhr gelang es Polizisten, den Mann in einer Telefonzelle am Hauptbahnhof in Linz zu lokalisieren.