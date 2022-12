Aggressive Nachtschwärmer beschäftigten die Linzer Polizei

Gegen 22 Uhr wurde die Polizei in ein Lokal in der Linzer Innenstadt gerufen: In der "Linzer Alm" verhalte sich ein Mann sehr aggressiv. Beim Eintreffen wollte sich der 23-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung nicht ausweisen, schrie die Beamten an und gestikulierte wild. Nachdem er sein Verhalten auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht einstellte, wurde er schließlich festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Handfester Streit in Saunaclub

Gegen 4 Uhr früh gerieten schließlich ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 52-jähriger Linzer im Nachtclub "Goldentime" in Leonding in einen heftigen Streit, der alsbald in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 45-Jährige auch gegenüber den Beamten aufmüpfig und aggressiv. Er wurde festgenommen.

