Affenpocken: Wer in Oberösterreich geimpft werden soll

"Damit sind wir für punktgenaue Impfungen für besonders gefährdete Personen gerüstet", sagt die für Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Vorerst würden jene Menschen geschützt, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind.

Dazu zählen derzeit Personen in spezialisierten Laboren sowie Personen, die engen körperlichen Kontakt mit einer an Affenpocken erkrankten Person hatten. Die Impfung wird am Kepler-Universitätsklinikum, Abteilung für Dermatologie, durchgeführt. Weitere 2000 Dosen werden in den nächsten Wochen erwartet. Dann könne die Impfung auch weiteren von der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) umfassten Personen angeboten werden.

Keine aktiven Fälle im Land

Derzeit sind keine aktiven Fälle von Affenpocken in Oberösterreich gemeldet. Die vier bisher registrierten Fälle im Land sind mittlerweile ausgeheilt. Neue Fälle sind bisher nicht aufgetreten. Österreichweit wurden bisher 83 Fälle von an Affenpocken erkrankten Menschen gemeldet. Die Krankheit verläuft bei den meisten Menschen mild. Schwere Verläufe sind aber möglich, insbesondere bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.