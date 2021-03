AfD-Funktionär verglich Impfstoff mit Zyklon B

Er hoffe, "dass niemand vorhat, hier wieder Konzentrationsläger (sic!) einzurichten, auch nicht für Leute, die die Impfung verweigern oder sich nicht testen lassen wollen."

Die Polizei ist via Twitter über dieses Video informiert worden, das samt Einträgen sichergestellt wurde. Eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz wird erstattet. Man gehe davon aus, dass das Video vom vergangenen Samstag stamme, sagt David Furtner von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Es stelle sich die Frage, was ein deutscher AfD-Politiker während einer Pandemie in Oberösterreich mache. "Es liegt der Schluss nahe, dass er auch in Wien bei Demonstrationen war", sagt Furtner.

In seiner Heimat ist der Mann als Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker bekannt, die Video-Plattform YouTube hat erst vor Kurzem seinen Account gesperrt.

"Der Vergleich des Covid-19-Impfstoffs mit dem Gift Zyklon B, das Millionen von Menschen den Tod gebracht hat, istwiderwärtig und kriminell", reagierte gestern Innenminister Karl Nehammer (VP). "Die Aussagen sind abstoßend, absolut inakzeptabel und müssen Konsequenzen nach sich ziehen", betonte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Antisemitismus oder eine Verharmlosung der Gräueltaten des NS-Regimes haben in Oberösterreich keinen Platz und werden nicht geduldet.",

