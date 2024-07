Äußerst selten: Foto zeigt nachtleuchtende Wolken über Oberösterreich

Was auf den ersten Blick aussieht, als hätte sich ein Photoshop-Künstler mit Hang zum Kitsch in einem Bildbearbeitungsprogramm ausgetobt, war kürzlich tatsächlich am Nachthimmel über Oberösterreich zu sehen: Erwin Filimon, Obmann des Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut, gelang vor wenigen Tagen auf der Sternwarte Gahberg im Gemeindegebiet von Weyregg (Bezirk Vöcklabruck) die Aufnahme von seltenen nachtleuchtenden Wolken. Er fotografierte die Wolken am 28. Juni um 22:35 Uhr am Himmel hoch über dem Attersee.

Schwierige Vorhersage

Das Phänomen tritt in Oberösterreich nur unter bestimmten Bedingungen von Mitte Juni bis etwa Ende Juli auf. Die Wolken sind dann in lichtarmen Gebieten mit dem freien Auge zu sehen und gelten als begehrte astronomische Fotomotive. Die Vorhersage ist äußerst schwierig. Nachtleuchtende Wolken, in Fachkreisen auch NLC ("noctilucent clouds") genannt, bestehen aus Eiskristallen in sehr großen Höhen von rund 80 Kilometern. "Zu sehen sind sie erst, wenn es bereits ausreichend dunkel ist, also etwa ab eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang", sagt Filimon. Sie sind sehr horizontnahe und von Nordwesten über Norden bis Nordosten zu sehen.

Warum die Wolken leuchten

Grund für das Leuchten ist die enorme Höhe, in der sich die Wolken befinden: Von der schräg unter dem Horizont stehenden Sonne werden sie auch nach Sonnenuntergang noch angestrahlt und damit zum "Leuchten" gebracht. Sichtbar werden sie, wenn die Sonne zwischen 6 und 16 Grad unter dem Horizont steht. Das Licht der Sonne wird dann von den Wolken noch reflektiert, während der Himmel sonst schon beinahe dunkel ist.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner