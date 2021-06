Äskulapnatter verkroch sich in Schlafzimmer

Anschließend kroch das ungiftige Reptil durch die offene Tür ins Schlafzimmer. Das Reptil zog einen Mottenkleber hinter sich her, der vor ihrem Eindringen auf dem Kleiderkasten lag. Sie war also vorher auf den Kasten geklettert und dürfte dann samt Mottenkleber auf den Boden gekrochen sein. Weil der Bewohner kein Risiko eingehen wollte, alarmierte er die Feuerwehr. "Es war unser vierter Schlangeneinsatz im diesem Jahr", berichtet Feuerwehrkommandant Michael Thannesberger. "Da wir heuer ein extremes Mäusejahr haben, sind auch viele Schlangen unterwegs. Dreimal mussten wir Äskulapnattern einfangen und anderswo aussetzen. Einmal verirrte sich eine Kreuzotter in einen Keller, wo wir sie erwischten", schildert der Kommandant. Eine Biologin hatte die unerschrockenen Feuerwehrmänner im Umgang mit den Tieren geschult.