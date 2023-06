Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) wird reformiert: Ab 1. Juli sind die diensthabenden Ärzte in den meisten Regionen Oberösterreichs nicht mehr auch nachts im Einsatz, sondern künftig nur noch bis 23 Uhr, danach übernimmt ein telefonischer Notdienst. Gefragt ist der HÄND, wenn außerhalb der Ordinationszeiten, am Wochenende oder an Feiertagen dringend die Hilfe von Hausärzten benötigt wird.