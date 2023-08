"Ärztekammer warnt seit 15 Jahren vor dem Personalmangel"

Hohe Wellen schlug der OÖN-Bericht vom Samstag überjene "Überlastungsanzeige", die ein Primararzt der "Inneren Medizin 2" des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums in Steyr Anfang August erstattet hatte. Demnach sei die Belastung seiner Kollegen durch zusätzliche Notaufnahmedienste und Betreuungsleistungen für Patienten anderer Spitäler schon so groß, dass es "zu ernsthaften psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen der Mitarbeiter" komme.

Zuvor war bekannt geworden, dass die dortige Lungenabteilung bis Ende August im Notbetrieb ist.

Trotz Urlaubszeit "die medizinische Versorgung auf einem sehr hohen Niveau" aufrechtzuerhalten, sei "eine großartige Leistung unserer Ärztinnen und Ärzte", sagt dazu Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser und pocht auf "Lösungen für alle Beteiligten".

Die Kammer und die Bundeskurie der angestellten Ärzte warnten demnach "seit 15 Jahren vor dem aktuell herrschenden Personalmangel", teilt auch Harald Mayer, Bundeskurienobmann und Obmann der angestellten Ärzte in der oberösterreichischen Ärztekammer mit. "Wir haben immer wieder die dramatischen Folgen der Pensionierungswelle angesprochen."

Das Spannungsverhältnis zwischen steigender Komplexität der Medizin und dem Arbeitszeitgesetz sei "schon damals kein Geheimnis" gewesen, betont Mayer. Allerdings werde das Gesetz in Oberösterreich "gut eingehalten".

"Absolventen im Land halten"

Dennoch sei nun "in der sich zuspitzenden Situation schnelles Handeln gefragt", sagt Niedermoser. "Durch die Schaffung einer Medizin-Universität, die auch viel Geld gekostet hat, haben wir in Oberösterreich eine gute Voraussetzung. Es geht aber darum, die jungen Absolventinnen und Absolventen in unserem Bundesland zu halten", sagt der Kammerpräsident. Die jungen Ärzte ziehe es dorthin, "wo das fachliche Umfeld und die Rahmenbedingungen des Arbeitsplatzes sehr gut passen". Das gelte auch schon für die Studierenden im klinisch-praktischen Jahr (KPJ). Hier brauche es in Oberösterreich "eine finanzielle Angleichung im KPJ an die anderen Bundesländer", fordert Niedermoser.

Der Bund müsse auch den Rahmen schaffen, damit Ärzte ohne finanzielle Einbußen in der Pension weiterarbeiten können. Der Ausbau des niedergelassenen Bereichs sei Grundlage für die Entlastung der Krankenhäuser, die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) müsse hier "endlich zu ihrer Verantwortung stehen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.