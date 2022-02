Ärztekammer über Pandemie-Politik: "Nicht wieder den Sommer verschlafen"

"Wir dürfen nicht wieder den Sommer verschlafen." Dazu rief Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer Oberösterreich (ÄKOÖ), am Dienstag bei einer Bilanz über zwei Jahre Pandemie auf. "Stattdessen sollten wir gemeinsam – Ärzte, Pflegende, Politiker, Vertreter von Gewerkschaften und Krankenhausträgern – diskutieren: Was hat sich bewährt, wo gibt es Verbesserungsbedarf?"

Gut gelaufen ist aus Niedermosers Sicht der Einsatz der Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die in den vergangenen zwei Jahren sehr viel und sehr gute Arbeit geleistet hätten. Luft nach oben gebe es seiner Meinung nach bei der Kommunikation: "Wir sind in viele Vorgaben seitens der Politik nicht einbezogen worden", sagt Niedermoser. Die Umsetzung hätte die Ärzte aber sehr wohl betroffen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Peter Niedermoser: "Den nächsten Sommer nicht wieder verschlafen" Der Präsident der Ärztekammer, Peter Niedermoser, hat am Dienstag betont, wie wichtig die ärztliche Versorgung in den zwei Jahren der Corona-Pandemie war. ?Vorausblickend wird wichtig sein, dass der kommende Sommer nicht wieder verschlafen wird."

Maßnahmen beibehalten

Gemeinsam mit Thomas Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der ÄKOÖ, warnt Niedermoser auch davor, angesichts der bevorstehenden Lockerungen zu viel Leichtsinn walten zu lassen. Immerhin sollen mit 5. März bekanntlich viele Corona-Maßnahmen wegfallen. "Ich würde die Masken nicht so bald weglassen", sagt Niedermoser. "Niemand kann sagen, wann die Pandemie zu Ende geht. Wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Deshalb sollten wir uns jetzt zusammensetzen und überlegen, was wir tun, wenn es nicht vorbei ist."

Die beiden Mediziner plädieren dafür, einfache Sicherheitsmaßnahmen wie das Abstandhalten und Händewaschen weiterhin einzuhalten. "Es besteht das Risiko, dass zu viele Lockerungen Sorglosigkeit provozieren", sagt Fiedler. "Zu sagen: ,Es ist vorbei‘, halte ich für verfehlt."

Und es gibt auch Herausforderungen, die erst jetzt auf die Ärzte zukommen, beispielsweise die Behandlung von Long-Covid-Patienten. Wie berichtet, hat die Gesundheitskasse bundesweit 15.000 derartige Krankenstände dokumentiert. "Wir müssen auf die Betroffenen achten", sagt Niedermoser. "Aber wir müssen erst herausfinden, wie man Long Covid behandelt, weil noch nicht viel darüber bekannt ist. Es müssen erst neue Strategien und Therapien entwickelt werden."

Investition in Personal

Insgesamt sei Österreich aber im Vergleich zu anderen Ländern bisher gut durch die Pandemie gekommen, seit am 25. Februar 2020 offiziell der erste Covid-Fall gemeldet wurde, sagt Niedermoser: "Dies vor allem deshalb, weil Gesundheitssystem und Altenbetreuung gut ausgebaut sind."

In diesem System dürfe nicht eingespart werden. Die wichtigste Ressource dabei sei das Personal, also Ärzte und Pflegekräfte. Dementsprechend sollten jene 750 Millionen Euro, die die Regierung den Spitälern im Dezember 2021 zugesagt hat, in diesen Bereich fließen. "Wir müssen schauen, dass junge Menschen in diesen anstrengenden, aber schönen Bereich einsteigen", fordert Niedermoser. "Dafür müssen wir entsprechend Rahmenbedingungen schaffen."

2,8 Millionen Impfungen

Zu den Erfolgsgeschichten der Pandemie zählen Niedermoser und Fiedler auch die Impfkampagne: Bis zum 21. Februar hätten Oberösterreich Ärzte insgesamt mehr als 2,8 Millionen Stiche verabreicht. "Impfen ist der Weg, der uns bisher geholfen hat, und es wird weiterhin wichtig bleiben", sagt Niedermoser. Möglicherweise, sagte Fiedler, werde Covid den Weg der Grippe gehen, "bei dem wir uns jedes Jahr im Herbst vor der nächsten Welle eine Impfung holen. Wir werden uns mit Corona arrangieren müssen."