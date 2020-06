Ärztekammer: "Tierversuche sind manchmal nötig"

"Die großen medizinischen Fortschritte bis heute hängen eng mit Versuchen an Tieren zusammen. Wenn wir weiterhin auf große Fortschritte hoffen, dürfen wir uns gerade auch in Österreich Tierversuchen nicht gänzlich verschließen", sagt Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich.

Mit diesem Standpunkt stellt sich die Ärztekammer hinter die Johannes Kepler Universität (JKU), Tierversuche in Bereichen, in denen es noch keine alternativen Methoden gibt, durchzuführen. "Hier darf dem Universitätsstandort Oberösterreich und den hier tätigen Ärzten und Forschern kein Nachteil erwachsen", sagt Bernd Lamprecht, Hochschulreferent der Ärztekammer für Oberösterreich. Dass Tierversuche nur in Ausnahmefällen denkbar sind, unterstreicht auch Werner Saxinger, Primarärztevertreter der Ärztekammer für Oberösterreich: "Es darf Versuche an Tieren nur geben, wenn alternative Möglichkeiten nicht vorhanden sind und diese Versuche unter strengsten Kriterien und klaren Beschränkungen stattfinden."

Die JKU hat von Anfang an beim Thema Tierversuche mit offenen Karten gespielt. Eine Reihe von öffentlichen Diskussionen wurde abgehalten, um das Für und Wider von Tierversuchen abzuwägen.

Heute findet ab 14 Uhr wieder eine solche Diskussion statt. Thema: Nach welchen Kriterien soll in Linz entschieden werden, ob ein Tierversuch nötig ist?

Es diskutieren: Rektor Meinhard Lukas (JKU Linz), Herwig Grimm (Leiter der Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien), Bernd Lamprecht (Hochschulsprecher der Ärztekammer). Reinhard Busch (stv. Obmann der Selbsthilfe bei Multiplem Myelom) und Andreas Gruber (Forschungsdekan JKU Linz).

Die Diskussion wird unter jku.at/news-events/news/tierversuche-an-der-medizinischen-fakultaet im Internet übertragen.

