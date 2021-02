Ärztekammer fordert gratis Testangebot bei Ärzten

Morgen Montag wird der Lockdown gelockert, Geschäfte, Museen und "körpernahe Dienstleister" wie Friseure dürfen, unter Auflagen, wieder öffnen. Für den Besuch von letzteren ist jedoch ein negatives Antigen-Schnelltes-Ergebnis nötig. Das Land hat zwar Gratis-Testmöglichkeiten geschaffen, aber: "nun der Bund am Zug, nach den kostenlosen Test-Alternativen in den Apotheken, auch bei den Ärztinnen und Ärzten ein Gratis-Testangebot zu schaffen," fordert die Ärztekammer am Sonntag in einer Aussendung.

In Oberösterreich gibt es derzeit 45 Teststraßen des Landes, aus Sicht der Ärztekammer ist dies gemeinsam mit den Testmöglichkeiten in Apotheken jedoch nicht ausreichend.

Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stv. der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Oberösterreich, rief den Bund auf, bei den Gratistests "unverzüglich nachzuschärfen". Hausärzte würden eine zentrale Rolle einnehmen. "Vor allem unsere ältere Bevölkerung braucht Testangebote „ums Eck“ und das sind die Arztpraxen vor Ort,“ so Ziegler.