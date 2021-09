Ärzte verloren Kampf nach einem Monat: 18-Jähriger verstarb an Coronavirus

Er ist der bisher jüngste Corona-Tote in Oberösterreich. Wie gestern bekannt wurde, verstarb ein 18-jähriger Linzer am Sonntag im Linzer Kepler-Universitätsklinikum an einer Erkrankung mit dem Coronavirus. Mehr als einen Monat lang hatten die Ärzte auf der Intensivstation um sein Leben gekämpft. Am Ende leider ohne Erfolg.