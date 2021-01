Die Impfstrategie in Oberösterreich sieht vor, dass in der ersten Phase impfwillige Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen, über 80-Jährige, die nicht in einem Heim wohnen, Teile des Klinikpersonals und der niedergelassenen Ärzteschaft immunisiert werden sollen. In Ausnahmefällen können auch enge Angehörige von Bewohnern eines Altenheimes immunisiert werden.