Ärzte in Linz und Steyr schlagen wegen Personalsituation Alarm

Eklatanter Personalmangel in der Medizinischen Notaufnahme am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr (PEK) hat zu einer Anzeige von Ärzten wegen Gesundheitsgefährdung geführt: Von aktuell 8,3 Vollzeitstellen im ärztlichen Bereich der Notaufnahme sind laut Michael Hubich, Ärztlicher Direktor am PEK Steyr, sieben nicht besetzt.