Ärzte drängen auf Erhöhung der Impfquote

"Wir müssen endlich von diesen hohen Zahlen an Neuinfektionen runter", sagt er.

Vorbild müsse Wien sein. Dort gelten seit 1. Oktober über die bundesweiten Maßnahmen hinaus zusätzliche Verschärfungen. So ist die Teilnahme an Veranstaltungen in Wien ab 500 Teilnehmern nur mit einem 2-G-Nachweis (geimpft oder genesen) möglich. Das gilt in Wien grundsätzlich auch für den Zutritt zur Nachtgastronomie.

Niedermoser fordert von der Landespolitik, das auch in Oberösterreich umzusetzen. Gebe es kein Umdenken, "droht uns ein Winter ohne Veranstaltungen", sagt der Ärztekammer-Präsident. "Wenn die Leute ins Lokal, Theater, Kino oder zu Sportveranstaltungen wollen, dann sollte das auch in Oberösterreich nur noch geimpft oder genesen möglich sein", fordert Niedermoser.

Kickl will Ende aller Maßnahmen

Ganz im Gegensatz dazu forderte FP-Bundesparteichef Herbert Kickl am Wochenende die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen mit 26. Oktober. Der Nationalfeiertag müsse nach "eineinhalb Jahren Unterdrückung und Bevormundung der Bevölkerung zum Tag der Freiheit werden".