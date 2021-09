Ärger in Ried über Vandalismus vor Fußball-Derby

Rund 60 Linzer hatten Samstagnachmittag ihre Autos in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Weberzeile geparkt und sich in Richtung Stadt aufgemacht.

Am Stadtplatz flogen schließlich die Stühle eines Gastgartens durch die Luft, auch die Scheibe eines Autos ging zu Bruch. Weil Security-Mitarbeiter bereits in der Tiefgarage auf die Gruppe aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten, war dem Treiben schnell ein Ende gesetzt. "Mit dem raschen Einschreiten konnte Schlimmeres verhindert werden. Es kam zu keiner Konfrontation mit Anhängern der SV Ried", sagt Thomas Hasenleitner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant. Bei den Linzern wurden noch zahlreiche Spraydosen gefunden, bevor sie nach einer Identitätsfeststellung wieder zurück in die Landeshauptstadt geschickt wurden.