Ärger bei Eltern: "Dieser Mann darf nicht mit Kindern beisammen sein"

"Wir glauben, dass Pädophilie nicht heilbar ist", heißt es in einem anonymen Schreiben "besorgter Eltern", das die OÖN am Dienstag erreicht hat. In dem Brief wird gefordert, dass ein "Lehrer weg muss", der seit vielen Jahren im Bezirk Vöcklabruck als Pflichtschullehrer unterrichtet.