Ärger an den Pflichtschulen: "Es wird uns alles umgehängt"

In Oberösterreich betrifft das Maßnahmenpaket 115.352 Schüler.

Personalmangel, Tausende Überstunden und ein stetig wachsendes Aufgabenfeld bringen Österreichs Direktoren täglich an ihr Limit. Beim "Schulleitungs-Barometer Austria 2024" der Linzer JKU gab sogar ein Drittel der rund 5400 Direktoren an, im Beruf ständig überfordert zu sein. "Es wird uns alles umgehängt", sagt Franz Bicek, Direktor der VS 47 Linz/Ebelsberg. Er sei seit 17 Jahren Schulleiter und die aktuelle Situation sei mit seiner Anfangszeit nicht vergleichbar.