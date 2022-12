Älteste Oberösterreicherin feierte 111. Geburtstag

Zu ihrem außergewöhnlichen Jubiläum wurde Kürner von Landeshauptmann Thomas Stelzer besucht, der mit Blumen und einer Sachertorte gratulierte. „Es ist ein besonderes Erlebnis und eine Ehre, der ältesten Oberösterreicherin zu ihrem Geburtstag zu gratulieren“, betonte Stelzer. „Stefanie Kürner hat viel für unser wunderbares Land geleistet. Sie hat harte Zeiten miterlebt, deshalb ist sie heute auch eine Mutmacherin".

Kürner ist mit sechs Geschwistern aufgewachsen, in der elterlichen Landwirtschaft wurde noch mit Pferdefuhrwerken gearbeitet. Der Vater starb im Ersten Weltkrieg, als sie sechs Jahre alt war. "Wir haben den Totenschein bekommen an dem Tag, als mein jüngster Bruder geboren wurde", erzählte sie den OÖN an einem ihrer früheren Geburtstage.

Auch heuer im März hat Kürner mit den OÖN über ihr Geheimnis vom hohen Alter, über die Notwendigkeit des "Dahinwurschtelns" und über ihre späte Heirat gesprochen:

