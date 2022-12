Adventkranz fing Feuer - 95-jährige Mühlviertlerin gestorben

In ihrer Wohnung in Walding ist am Mittwoch in der Früh auf tragische Weise eine 95-jährige Frau ums Leben gekommen, wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion mitteilte.

Offenbar hatte die Seniorin am Morgen die Kerzen ihres Adventkranzes angezündet. Doch dabei fing auch die Kleidung der betagten Frau Feuer. Versuche, die Flammen selbst zu löschen, scheiterten. Die 95-Jährige hatte keine Chance, sie dürfte durch das Feuer bzw. durch die starken Rauchgase gestorben sein. Eine Nachbarin entdeckte sie und alarmierte die Polizei.

