Advent - Warum schon wieder warten?

Egal wo: Vor der Supermarktkasse, im Stau oder in einer Telefonschleife – das Warten, bis wir dran sind, zehrt an den Nerven. Das dürften schon die alten Religionsverwahrer gewusst haben, sonst hätten sie den Advent, die Zeit der Erwartung, nicht in vier Kapitel, sprich Kerzen auf dem Kranz, unterteilt und in 24-Stunden-Häppchen aus dem Adventkalender.