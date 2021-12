Advent, Advent, das Reisig brennt

Rund 1000 Brände passieren jährlich in Oberösterreich, rund 500 davon brechen in privaten Haushalten aus. Von diesen 500 wird ca. ein Fünftel durch Kerzen verursacht und von diesen Kerzen-Feuern werden wiederum 60 Prozent in den Monaten November, Dezember und Jänner ausgelöst.

So signifikant die Häufung dieser Brände rund um Weihnachten sei, so eindeutig lassen sich auch die wichtigsten Gründe dafür bestimmen, sagt Günther Schwabegger von der BVS Oberösterreich. „Das unbeaufsichtigte Brennenlassen von Kerzen ist einer der Kardinalfehler, zu geringe Abstände der Flammen zu brennbaren Materialien ist der zweite Fehler.“ Mangelnde Vorsicht, Unachtsamkeit und unbedarfter Umgang mit offenem Feuer seien Hauptursachen für durch Kerzen verursachte Brände.

Weil der Advent heuer schon Ende November begonnen hat, werden viele Adventkränze heuer am Heiligen Abend schon sehr ausgetrocknet sein. Zudem sind die Kerzen schon abgebrannt und niedrig, sodass die Flammen recht leicht auf die Dekoration und das trockene Reisig übergreifen können, warnt der Experte. Kerzenflammen können eine Temperatur von bis zu 1400 Grad erreichen, trockenes Reisig brenne „wie Zunder“.

Bleibe der Brand auf den Adventkranz beschränkt, bleibe die Situation häufig beherrschbar, sagt Schwabegger. Das Feuer könne mit Textilien, etwa einer Löschdecke erstickt werden.

Weit brenzliger ist die Situation aber, wenn der Christbaum in Brand gerate. Denn dann bleiben nur wenige Augenblicke, um zu handeln. „In nur zehn Sekunden kann sich der Baum in Vollbrand befinden, nur kurze Zeit später steht der ganze Raum in Flammen“, so Schwabegger.

Achtung: Je größer die Kerzen, desto höher auch die Brandgefahr. Spritzkerzen und Schmuck aus Kunststoff oder Stroh erhöhen das Risiko. Eine sichere Alternative zu Kerzen seien elektrische Lichterketten, etwa energiesparende LED-Lampen.