Adrians Tod bleibt weiterhin mysteriös

Auch knapp drei Monate nach dem rätselhaften Unfall, bei dem der 20-jährige Adrian Gruber auf dem Linzer Froschberg ums Leben gekommen ist, tappen die Ermittler nach wie vor im Dunkeln. Noch immer ist unklar, wer für den Tod des angehenden ÖBB-Lokführers unmittelbar vor dessen Wohnungstür verantwortlich ist. "Es gibt nach wie vor keine Zeugenhinweise", sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwalt Linz.

Auch die DNA-Auswertung einer Blutspur lässt noch auf sich warten. Nach wie vor ist unklar, ob das Blut, das unweit der Unfallstelle sichergestellt wurde, von Adrian stammt.

Adrians Vater will trotz allem nicht aufgeben. Gemeinsam mit seiner Frau ist er zuversichtlich, dass derjenige, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist, noch ausgeforscht wird. "Wir wollen nichts unversucht lassen." Die Eltern wollen endlich Wahrheit, um abschließen zu können, wie sie kürzlich im OÖN-Interview sagten.

Das Unglück geschah wie berichtet in der Nacht auf den 13. September: Nach einer feucht-fröhlichen Lokaltour mit Freunden in der Linzer Innenstadt lässt sich Adrian mit einem Taxi nach Hause fahren. Doch dort kommt er nie an. Anstatt zu seiner Wohnungstür zu gehen, läuten Adrian und der Taxilenker zwei Blöcke weiter an der Wohnungstür einer älteren Dame. Warum, ist völlig unklar. Wenig später findet ein Autolenker Adrian tot auf der Straße liegend. Laut Obduktion starb er an Kopfverletzungen, die von einem Fahrzeug verursacht worden sind. Auch von dem Lenker fehlt nach wie vor jede Spur.

Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion (Tel. 059133/454800).

