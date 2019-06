Achtung, Falle! Tipps fürs richtige Bauen und Mieten

Der Traum vom eigenen Haus oder der Mietwohnung in ruhiger Lage kann zum Albtraum werden, wenn die Kosten unerwartet explodieren, weil etwa die Baufirma unerwartet in Konkurs geht.

Damit Ihre Träume beim Bauen oder Mieten störungsfrei in Erfüllung gehen, laden die OÖNachrichten und die Arbeiterkammer Oberösterreich am Montag, 17. Juni, zur Informationsveranstaltung "Achtung, Falle! – Bauen, Mieten, Wohnen und Ihr gutes Recht" in das OÖNachrichten-Forum in den Promenaden Galerien auf der Linzer Promenade. Was muss ich beachten, wenn ich einen Mietvertrag unterschreibe? Wie finanziere ich mein Eigenheim? Diese und ähnliche Fragen werden die AK-Konsumentenschutzexperten Herbert Steiblmüllner und Ulrike Weiß in Linz beantworten.

