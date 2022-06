Achtung Falle: Experten beantworteten alle Fragen rund um den Hausbau

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie konnte "Achtung Falle" – eine Veranstaltung der Arbeiterkammer Oberösterreich und der OÖNachrichten – am Dienstag wieder vor Publikum stattfinden: In der neu errichteten AK-Bezirksstelle in Ried im Innkreis beantworteten Experten der Arbeiterkammer die Fragen zahlreicher Häuslbauer.

Denn das Motto lautete dieses Mal "Bauen ohne Ärger". Zwei Experten vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer bewiesen ihr Fachwissen: Michael Kronlachner stand für rechtliche Fragen rund ums Bauen zur Verfügung. Gerhard Augustin beriet in Sachen Finanzierung.

Die Fragen der Besucher zeigten: Wegen der Baukostenexplosion und der steigenden Zinsen sind viele Bauherren verunsichert. Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer, macht trotzdem Mut: "Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und das Wichtigste ist, sich vorab gut zu informieren. So kann man sich bestmöglich gegen unangenehme Überraschungen absichern."

Zahlreiche Häuslbauer und solche, die es werden wollen, kamen nach Ried. Bild: AK OÖ / Wolfgang Spitzbart

Woran erkenne ich ein verlässliches Bauunternehmen? Worauf sollte ich achten?

Kronlachner: In unseren Beratungen zeigt sich immer wieder, dass sich die Leute stark auf das Internet und Fotos verlassen. Die sind aber nur begrenzt aussagekräftig. Gute Unternehmen können Referenzen von zufriedenen Bauherren geben.

Was ist momentan angesichts der steigenden Zinsen ratsamer: ein fix oder ein variabel verzinster Kredit?

Augustin: Derzeit ist die Entwicklung auf dem Markt sehr schwer einzuschätzen. Die Zinsen sind ja in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Derzeit hängt die Entscheidung vor allem von der Zinserwartung ab: Risikoaverse Menschen müssen bei einem Fixzins höhere Zinsen in Kauf nehmen, können aber genau planen. Risikofreudigere Kreditnehmer können mit einer variablen Verzinsung Geld sparen. Wenn die Zinssätze weiter steigen, können die Kosten aber explodieren.

Darf ein Unternehmen einfach die Baukosten überschreiten und dann in Rechnung stellen?

Kronlachner: Viele Unternehmen probieren dies derzeit wegen der stark gestiegenen Materialpreise. Wurde ein Fixpreis vereinbart, müssen sich Firmen grundsätzlich daran halten. Einige versuchen momentan, angesichts von Ukraine-Krieg und Lieferproblemen mit höherer Gewalt außervertragliche Preissteigerungen zu rechtfertigen. Unserer Rechtsansicht nach ist das nicht zulässig.

Aufgrund der günstigen Bedingungen in den vergangenen Jahren haben viele Menschen Kredite mit variablen Zinssätzen abgeschlossen. Zahlt sich ein Umstieg auf Fixverzinsung aus?

Augustin: Grundsätzlich kann so ein Umstieg nur einvernehmlich gemacht werden, die Bank muss also zustimmen.

Ob es sich rechnet, ist schwierig zu sagen. Bei einer Umschuldung bei einer anderen Bank entstehen auf jeden Fall beträchtliche Kosten. Ob es sich wirklich lohnt, hängt aber wiederum von der tatsächlichen Zinsentwicklung ab. Mit Fixzinsen kann man vielleicht ruhiger schlafen.

Der Albtraum vieler Bauherren ist wohl ein Konkurs der Baufirma. Was ist dann zu tun?

Kronlachner: Am wichtigsten ist da Vorsicht im Vorfeld walten zu lassen. So sollte man zum Beispiel darauf achten, eine möglichst geringe Vorauszahlung zu vereinbaren und danach möglichst erst nach erfolgter Leistung zu zahlen. Im Konkursfall sollte man Kontakt mit dem Masseverwalter aufnehmen.

Wird das Unternehmen in der Folge dann weitergeführt, sollten die Bauherren die Konditionen prüfen. Ansonsten sind Ansprüche im Konkursverfahren anzumelden.