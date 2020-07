Achtjähriger Bub bei Traktorunfall im Mühlviertel verletzt

Der Lenker eines Traktors, der einen Anhänger mit Strohballen zog, hatte am Montag kurz nach elf Uhr am Vormittag aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über das Zugfahrzeug verloren. Der Traktor kippte in einer Kurve eines Güterweges um.

Ein acht Jahre alter Bub, der auf dem Traktor mitfuhr, wurde dabei verletzt. Das Kind aus Reichenau im Mühlkreis wurde von der Rettung versorgt und danach in ein Krankenhaus nach Linz gebracht.

Der umgestürzte Traktor wurde von der Feuerwehr Bad Leonfelden mit einem Kranfahrzeug wieder aufgestellt.

Der Traktor wurde samt Anhänger wieder auf die Räder gestellt. Bild: Sabine Denkmayr / FF Stiftung

Ein achtjähriger Bub wurde bei dem Unfall verletzt. Bild: Sabine Denkmayr / FF Stiftung