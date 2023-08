Achtjährige vergewaltigt und missbraucht: Neun Jahre Haft

Wie von den OÖN berichtet, musste sich der 38-Jährige am Donnerstagvormittag vor dem Schöffensenat verantworten. Doch anders als zuvor noch bei der Polizei war der Angeklagte im Schwurgerichtssaal in Steyr dann nicht mehr geständig. Er sei von den Polizisten zu seiner Aussage "gedrängt" worden, er habe die Vorwürfe nur deshalb zugegeben, um eine Untersuchungshaft zu vermeiden und zu seiner damals hochschwangeren Freundin zum Geburtstermin zurückkehren zu können, behauptete der 38-Jährige. Er habe "keine Ahnung", warum ihn das Mädchen beschuldige.

Der Montagearbeiter ist sorgepflichtig für ein im Dezember des Vorjahres geborenes Kind. Er weist 16 Vorstrafen vor allem wegen Vermögensdelikten auf, 2003 war er wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Die Mutter des Opfers kennt der Beschuldigte seit 2013. Beide lernten sich beim Dartspielen kennen, es verband sie eine "bessere Bekanntschaft", wie es hieß. Man wohnte zwar nicht Tür an Tür, aber in der näheren Nachbarschaft, Regelmäßig passte der Steyrer auf die zu Beginn noch fünf Jahre alte Laura (Name geändert, Anm.) auf, holte sie vom Hort ab. Die sexuellen Übergriffe sollen in seiner Wohnung oder in der Wohnung der Mutter passiert sein.

"Psychisch am Ende"

Für eine auf Aussagepsychologie spezialisierte Gerichtsgutachterin waren die Schilderungen des Mädchens, die zu Beginn der mutmaßlichen Übergriffe fünf Jahre alt war, "logisch, schlüssig und detailliert". So bezeichnete das Kind die Kondome des Beschuldigten als "Gummiringerl", auch Gleítmittel waren dem Mädchen bekannt. Es habe große Angst gehabt und nach der Mutter geschrien.

Die Mutter des Kindes sagte, sie habe nichts mitbekommen, aber Laura habe dann den Nachbarn nicht mehr besuchen wollen. Ihre Tochter sei "psychisch am Ende".

Der Verteidiger betonte, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandanten im Widerspruch zu seinem Vorleben stünden. Denn der 38-Jährige sei bisher nur wegen Eigentumsdelikten schuldig gesprochen worden, aber nie wegen Sexualstraftaten.

Doch am Ende hatte der Senat keine Zweifel an der Schuld des 38-Jährigen: er wurde anklagekonform wegen schweren Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung und weiterer Delikte zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, gegen die der Angeklagte eine Berufung gegen die Höhe der Strafe erhob. Auch die Staatsanwaltschaft kündigte Berufung an, weil die neun Jahre aus ihrer Sicht zu gering ausfallen. Die richterliche Entscheidung ist demnach nicht rechtskräftig.

