Acht Kamele irrten in Traun auf der B1 herum

TRAUN. Unbekannte Täter brachen in Traun ein Zirkusgehege auf und ließen mehrere Kamele, Ponys, Lamas und Esel frei.

Am Tag nach dem Vorfall herrscht wieder Ruhe im Kamelstall. Bild: FOTOKERSCHI.AT

Auch am Tag nach dem Vorfall ist Zirkusdirektor Alex Kaiser noch entsetzt. "Das ist keine Lappalie", sagt er. "Da hätte es auch Tote geben können."

Was war passiert? Unbekannte Täter hatten am Freitagabend gegen 22.35 Uhr in Traun (Bezirk Linz-Land) ein Gehege seines Zirkus gewaltsam aufgebrochen und 22 der insgesamt 40 Tiere freigelassen. Acht Kamele sowie mehrere Ponys, Lamas und Esel liefen in Richtung der B1, die direkt am Gehege vorbeiführt.

Sofort schlugen die vier Zirkushunde Alarm. "Ich bin schnell aus dem Wohnwagen nach draußen gelaufen und habe die Lichtanlage eingeschaltet", erzählt der 40-Jährige. Er sah die flüchtenden Tiere. "Ich bin mit meinen Mitarbeitern zur B1 gelaufen und habe versucht, die Autofahrer aufzuhalten und zu warnen." Durch die rasche Reaktion konnte Schlimmeres verhindert werden: Die Tiere erreichten zwar die Bundesstraße, weder Menschen noch Tiere wurden aber verletzt. Eine halbe Stunde später waren alle Tiere wieder in ihren Boxen.

Die Polizei geht von Sabotage aus. Bereits einen Tag zuvor waren zahlreiche Plakate des Zirkus mit Messern zerstört worden. "So etwas ist uns noch nie passiert", sagt der schockierte Zirkusdirektor, der eine schlaflose Nacht hinter sich hat. Das wird sich auch in den kommenden Nächten nicht ändern: Er und seine Mitarbeiter werden nun eine Nachtwache einrichten, um ihre Tiere zu schützen. Auch Polizeibeamte werden das Gehege laufend kontrollieren. Die Polizei Traun bittet Zeugen unter Tel. 059 133-4130 um Hinweise.

"So etwas ist uns noch nie passiert. Dieser Vorfall ist keine Lappalie. Da hätte es auch Tote geben können.“

Alex Kaiser, Zirkusdirektor

Der Vorfall war ausgerechnet wenige Stunden nach der ersten Vorstellung nach der Winterpause passiert. Wenige Stunden zuvor hatte der deutsche Zirkus seine Premiere in Traun gegeben. "Wir werden trotzdem alle Shows wie geplant zeigen." Die Vorführungen starten täglich um 16 Uhr (außer sonntags um 14 Uhr).

"Lassen uns nicht unterkriegen"

Den Zirkus gibt es seit 270 Jahren, Kaiser führt das Unternehmen in der achten Generation. "Wir sind ein Familienbetrieb, auch meine Frau, die Kinder und die Schwiegertochter helfen mit", sagt Kaiser. Insgesamt gibt es 20 Mitarbeiter. Zu sehen sind Kunstreiter, Jongleure und Tiernummern. Einschüchtern lassen will sich Kaiser durch den Vorfall nicht: "Wir lassen uns nicht unterkriegen."

