8 Gemeinden schaffen Platz für 99 Kinder

Als Rupert Imlinger im Jänner 2001 eine Krabbelstube für Kinder ab 15 Monaten eröffnete, musste er sich erklären. Ob das wirklich nötig und nicht viel zu teuer sei, wurde der Bürgermeister (VP) von Oberndorf bei Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) damals gefragt. Und überhaupt: So kleine Kinder? Die sollten doch zu Hause bei den Eltern sein. Mehr als 22 Jahre später hat die Krabbelstube in Oberndorf, die erste dieser Art in der Region, mehr Anmeldungen als Plätze. Und Imlinger ist schon wieder in der Vorreiterrolle. Zumindest, was den Standort Oberndorf betrifft.

Denn dort entsteht seit gestern das, was Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) einen „gewaltigen Schritt in Richtung Kinderland Nummer eins“ nennt.

Sechs Gruppen in neuem Haus

An der Atzbacher Landesstraße, unmittelbar neben Kindergarten und Krabbelstube der Gemeinde Oberndorf, werden ab Herbst 2025 bis zu 99 Kinder aus acht Gemeinden ein und aus gehen.

Oberndorf, Schwanenstadt, Rutzenham, Niedertalheim, Pühret, Pitzenberg, Atzbach und Schlatt haben sich dafür zusammengeschlossen. Gemeinsam haben die die Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck rund 11.400 Einwohner. Drei Kindergartengruppen und drei Krabbelstubbengruppen werden in dem Haus in Holz-Hybrid-Bauweise untergebracht, für das gestern der Spatenstich erfolgte. Ein Spiel- und Erlebnisraum im Garten ist ebenfalls geplant.

Die Kosten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro, 90 Prozent werden als Fördermittel von Land und Bund zugeschossen. Den restlichen Betrag werden sich die Gemeinden untereinander aufteilen. „Dieses Projekt ist ein entscheidender Standortfaktor für die gesamte Region“, sagt Christian Mader, Gemeindebundpräsident und Bürgermeister (VP) von Schlatt. Die bestehenden Kindergärten und Krabbelstuben in den teilnehmenden Gemeinden würden „selbstverständlich“ unverändert erhalten bleiben. Als Mehrwert für die Region sehen die neue Kinderbetreuungseinrichtung alle Bürgermeister der acht Gemeinden.

Ein Schlüssel für den Erfolg wird auch die erfolgreiche Personalsuche sein. „Bei sechs Gruppen brauchen wir zumindest zwölf, am besten vierzehn Pädagogen und Pädagoginnen. Das wird noch einmal eine Herausforderung“, sagt Imlinger.

Schlechtes Zeugnis für Bezirk

Aktuell besuchen mehr als 67.000 Kinder die 1324 institutionellen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen in Oberösterreich. Dass das neue Haus für die Region wichtig sein wird, zeigt ein Blick auf den Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer Oberösterreich, der gestern veröffentlicht wurde. Demnach bieten im Bezirk Vöcklabruck nur vier von 52 Gemeinden (Lenzing, Pilsbach, Schwanenstadt und Vöcklabruck) eine vollzeittaugliche Betreuung an.

Mit Tiefgraben gebe es überhaupt nur noch eine Gemeinde, die Eltern von Unter-Dreijährigen ein vollzeittaugliches Betreuungsangebot anbiete. Lediglich 7,7 Prozent der Gemeinden im Bezirk sind in der Kategorie 1A zu finden (Oberösterreich-Durchschnitt 18,7). Dafür müssen Gemeinden mindestens elf von zwölf definierten Kriterien (unter anderem Umfang der täglichen Öffnungszeiten, Angebot Mittagessen, Sommerbetreuung, Summe der Schließzeiten im Laufe eines Arbeitsjahres) erfüllen.

SP-Bildungssprecherin Doris Margreiter sieht das „Kinderland Nummer Eins“ in weite Ferne rücken. Zwar seien die im neuen Kinderbildungs-und betreuungsgesetz beschlossenen Maßnahmen (u.a kleinere Gruppen, längere Öffnungzeiten) begrüßenswert, würden aber durch die Förderungen nicht abgedeckt werden. Es brauche mehr finanzielle Mittel durch die Landesregierung.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger