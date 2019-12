Absturz: Vater stirbt, Töchter schwer verletzt

Die Absturzstelle ist mitten im Wald und schwierig zu erreichen. Im dichten Nebel und Schneefall hat die Feuerwehr Mühe, das Wrack zu orten. Es dauert eine halbe Stunde, bis die Kameraden mit Hilfe von Zeugen, die das Unglück beobachtet haben, das zerstörte Flugzeug im Bereich der so genannten Erlhofplatte in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) erreichten. Für den 66-jährigen Vater und Piloten kam jede Hilfe zu spät. Seine beiden Töchter, acht und elf Jahre alt, wurden schwer verletzt.

Das Kleinflugzeug war am Samstag in Bonn (Deutschland) gestartet. Der Pilot wollte bei schwierigen Wetterbedingungen am Flugplatz in Zell am See landen. Er musste die Landung aber abbrechen und ist noch einmal durchgestartet. Danach kam es zu dem Unglück.

"Ich hätte nicht gedacht, dass er uns anfliegen würde. Wir haben den Piloten extra auf die schwierigen Flugbedingungen hingewiesen", sagte ein Angestellter des Flugplatzes. Im Gespräch sei der Deutsche sehr besonnen gewesen, daher hätte er den Eindruck gehabt, er würde einen Flugplatz wie Salzburg ansteuern.

Der Pilot war nach Schilderungen der Einsatzkräfte unter dem Flieger eingeklemmt worden. Die Mädchen erzählten den Helfern, dass sie nach dem Crash noch mit ihm gesprochen haben. "Sie standen aber beide unter Schock", sagt Rotkreuz-Ersthelfer Anton Voithofer. Ein Mädchen konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, das zweite musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Ihre Mutter würde mit dem Auto nachkommen, so die Schwestern, die in die Spitäler Zell am See und Schwarzach gebracht wurden.

Die Flugunfall-Kommission hat gestern die Ermittlungen aufgenommen.