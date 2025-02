Absturz am Kleinen Schönberg: Schwerverletzte Wanderin (40) gerettet

Nächster Einsatz für Bergrettung, Alpinpolizei und Notarzthubschrauber im Salzkammergut: Nachdem am Dienstag eine Schneeschuhwanderin am Feuerkogelplateau Hilfe benötigte, galt es am Mittwoch, eine Wanderin (40) aus einer alpinen Notlage zu retten. Die Vöcklabruckerin war am Vormittag bei einer Tour auf den Kleinen Schönberg im Gemeindegebiet von Gmunden gestürzt. Laut Polizeibericht hatte sie unweit des 850 Meter hohen Gipfels in einer Scharte im felsigen und schneebedeckten Gelände den Halt verloren. Sie rutschte in einer steilen Rinne etwa 50 bis 60 Meter in die Tiefe, bevor sie schwer verletzt liegenblieb.

Helikopter fand Verletzte

Lediglich sieben Prozent Akku waren verblieben, als sie gegen 13:15 Uhr eine Freundin über den Unfall verständigte. Die 35-Jährige alarmierte die Rettungskräfte, die das Opfer aber telefonisch nicht mehr erreichen konnten, um die genaue Position zu ermitteln. Bergretter der Ortsstelle Gmunden und eine Alpinpolizistin stiegen über zwei verschiedene Wege auf, um nach der Verletzten zu suchen. Gleichzeitig hob der Notarzthubschrauber "Martin 3" zu Suchflügen ab. Die Mannschaft des Helikopters fand die mittlerweile unterkühlte Frau. Sie wurde mittels variablen Taues gerettet und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

