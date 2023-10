Abschusserlaubnis möglich: Wolf treibt erneut sein Unwesen im Mühlviertel

Im Mühlviertel bleibt die Lage weiter angespannt: Fünf Wolfssichtungen wurden bisher im Oktober bei der Wolfsmonitoringstelle des Landes Oberösterreich gemeldet, ein Fotonachweis, dass es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, war in all diesen Fällen jedoch nicht vorhanden. Bei einem weiteren Verdachtsfall vom 12. Oktober, bei dem ein totes Reh in Unterweißenbach aufgefunden wurde, ist derzeit die DNA-Analyse ausständig.