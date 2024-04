Abschied im Zoo Schmiding: Nashorn Malou übersiedelt nach Frankreich

Malous Reise startete um 8 Uhr früh. Nachdem das 1,5 Tonnen schwere Nashorn in den Container gestiegen war, hob ein Schwerlastenkran den Container samt Tier über das Nashornhaus auf einen Lastwagen. Dort befestigt, ging die 16-stündige Fahrt nach Südfrankreich los.

Bildergalerie: Nashorntransport: Abschied im Zoo Schmiding Nashörner Zoo Schmiding (Foto: Zoo Schmiding/Peter Sterns) Bild 1/7 Galerie ansehen

Mit Heu, Karotten und Futterpellets als Proviant, Videoüberwachung und regelmäßigen Raststopps verlief die Fahrt gut. Laut dem Zoo-Team ist Malou am Donnerstagfrüh entspannt in La Barben angekommen. In den vergangen Wochen wurde Malou bereits auf die Fahrt vorbereitet. Mit regelmäßigen Fütterungen im Container hat man sie an die Umgebung gewohnt.

4 Jahre lebte Malou bereits im Zoo Schmiding. „Sie wurde im Jänner 2020 geboren und ist das fünfte im Zoo Schmiding nachgezüchtete Breitmaulnashorn", sagt Tierpflegerin Can Hasibe. Malous Mutter Renette ist im Oktober 2016 aus dem französischen Zoo La Palmyre zugezogen. "Wie ihre Mutter ist auch sie ein temperamentvolles Nashorn, das aufgrund seines aufgeweckten Charakters bei seinen Pflegern sehr beliebt ist.“

Aus dem Archiv: Tiergarten Nürnberg will Paviane für Artenschutz töten

Mehrere Austäusche

Seit 2008 ist der Zoo Schmiding mittlerweile Teil des Artenschutzprogramms und hat 5 Jungtiere erfolgreich übersiedelt. Welche Nashörner wohin kommen, entscheidet die Koordination des Programms, dabei kommen nur wissenschaftlich geführte Zoos in Frage. Für andere Tierarten gibt es ähnliche Programme. So werden beispielsweise auch Gorillas, Kraniche oder Giraffen übersiedelt.

Die Planung und Organisation solcher Transporte sei sehr aufwendig. "Mittlerweile konnten wir aber schon Erfahrungen sammeln, denn vor nicht einmal 1,5 Jahren verließen uns Malous Halbbrüder Nio und Taio Richtung Italien", sagt Zoodirektor Andreas Artmann. Im Jahr 2016 hatten sie sich schon vom Nashorn Nala und 2018 von Django verabschiedet.

Nach der Abreise von Malou, leben jetzt noch 3 weibliche und 1 männliches Breitmaulnashorn in Schmiding. „Auch wenn Abschiede immer schwer fallen, sind wir stolz auf die Nachzucht der seltenen Breitmaulnashörner und dass sich Malou hier so gut entwickelt hat. Wir freuen uns nun mit dem erneuten Zooaustausch einen weiteren wesentlichen Beitrag für ein wichtiges Artenschutzprogramm geleistet zu haben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper