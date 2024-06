Abkühlung in Sicht: Die große Hitze ist vorerst vorbei

Nach der Hitzewelle am Wochenende kommt es heute zum Wetterumschwung. Badetemperaturen sind erst ab Samstag wieder in Sicht.

Mit fast 35,6 Grad war Weyer (Bezirk Steyr-Land) einmal mehr der Hotspot Oberösterreichs am vergangenen Wochenende. Rund 33 Grad wurden am Samstag bei der Messstation in Linz gemessen. „Aber wenn man ehrlich ist: Gefühlt wurde man am Samstag regelrecht gegrillt, wenn man sich in einer Stadt aufgehalten hat“, sagt Claudia Riedl von der GeoSphere Austria.