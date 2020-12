Abgestelltes Auto brannte völlig aus

Die Frau hatte den Pkw am Abend auf dem Parkplatz vor einer Sporthalle in Tiefgraben abgestellt und traf sich dort mit ihrem Freund (25) und zwei weiteren jungen Männern (17 und 20).

Kurz vor Mitternacht fuhr die 20-Jährige mit ihrem Freund zu sich nach Hause. Wenig später erhielt sie einen Anruf ihres gleichaltrigen Bekannten, der sich mit dem 17-Jährigen noch in der Nähe des Parkplatzes in Tiefgraben befand: Ihr Auto stehe in Flammen, berichtete der Mann, der auch die Feuerwehr alarmierte.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer im Auto über das geöffnete Fenster am Beifahrersitz gelegt worden sein.