Abgestellter Pkw brannte - sieben Feuerwehren im Einsatz

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr verständigt - ein in einer Garage abgestellter Pkw war in Flammen aufgegangen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Nebengebäude konnte von den Feuerwehrleuten erfolgreich verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Bild: Matthias Lauber

Insgesamt waren fünf Feuerwehren aus Taufkirchen an der Trattnach, die Feuerwehr Neumarkt sowie Grieskirchen im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

