Abgelenkt oder zu schnell: Schon 66 Verkehrstote in Oberösterreich

Ende November verstarb an einer Unfallstelle in Micheldorf ein 49-Jähriger.

Innerhalb von nur zwei Tagen haben in der vergangenen Woche vier Menschen in Oberösterreich ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren. Ist das Unfallrisiko in der Vorweihnachtszeit also höher als im Rest des Jahres? "Im Gegenteil", sagt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und beantwortet im OÖN-Gespräch die wichtigsten Fragen: In welchen Monaten passieren die meisten Verkehrsunfälle?Generell ist die Unfallhäufigkeit im Sommer höher als im Winter. Während sich von Oktober