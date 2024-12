Abgefahrene Reifen, kein Führerschein: Lenker (21) überschlug sich in Schlierbach mit seinem Auto

Der junge Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 0:45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Wartberg an der Krems unterwegs. Warum genau es in Schlierbach schließlich zum Unfall kam, ist bisher noch nicht restlos geklärt, nur soviel: Er kam plötzlich von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Gartenmauer, überschlug sich und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Ein Anrainer, der den Unfall gehört hatte, eilte zu Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 21-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle aber ins Spital gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Zudem wiesen seine Hinterreifen wenig bis gar kein Profil auf. Er wird angezeigt.

