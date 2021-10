Abgängige 78-Jährige: Polizei Kirchdorf bittet um Hinweise

Die 78-Jährige war zuletzt am vergangenen Montag gegen 15 Uhr in Wels gesehen worden. Telefonisch war sie zum letzten Mal am 16. Oktober erreicht worden. Polizeibeamte fanden das rote Auto der Abgängigen in Kirchdorf an der Krems. Es sei möglich, dass die Frau sich momentan in Kirchdorf aufhalte, hieß es gestern von Seiten der Polizei. Auch ein Unfall könne derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Suche setzte die Polizei auch einen Hubschrauber, eine Videodrohne sowie Polizei-Spürhunde ein. Weil die Suche bisher ergebnislos blieb und die Frau verletzt sein könnte, bittet die Polizei Kirchdorf an der Krems um Hinweise unter Tel. 059133 4120.