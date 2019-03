Abfahrt in den Frühling: Die letzten Schwünge "einer großartigen Saison"

LINZ. Endspurt in Oberösterreichs Skigebieten – bei nach wie vor perfekten Pistenbedingungen.

Die Freude an den guten Bedingungen ist ungebrochen groß. Bild: OÖ Tourismus

Der Winter hat noch immer keinen Lenz. Obwohl vergangenen Mittwoch offiziell der Frühling begonnen hat, sind die Schwünge auf Oberösterreichs Pisten weiterhin auf außergewöhnlich gutem Untergrund möglich. Zwischen zwei und drei Meter Schnee bedecken die Skigebiete des Landes. An die Jahreszeit halten sich derzeit nur die Temperaturen.

Dennoch beenden die meisten Skigebiete im Land dieses Wochenende (Kasberg, Postalm) bzw. kommenden Sonntag (Hinterstoder-Wurzeralm) ihre Saison. Nur in der Region Gosau-Dachstein West kommen Sonnenhungrige noch bis zum 7. April auf ihre Kosten. Zufrieden sind sie aber alle.

Verändertes Freizeitverhalten

Die durch die heftigen Schneefälle bedingten Ausfälle im Jänner konnten durch einen "ausgesprochen guten Februar und März" wieder aufgeholt werden, freut sich Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu), über die Bilanz: 475.000 Gäste seien heuer nach Hinterstoder und auf die Wurzeralm gekommen, damit habe der Rekordwert des Vorjahres (500.000 Gäste) nur knapp nicht erreicht werden können.

Grundsätzlich würde sich heuer auch aufgrund des späten Ostertermins ein Hinauszögern des Betriebs anbieten, sagt Holzinger. "Aus kaufmännischer Sicht würde es aber keinen Sinn ergeben." Schuld daran sei das geänderte Freizeitverhalten der Kunden. Bedingt durch die Beschneiungsmöglichkeiten sei nun im Vergleich zu früher oft bereits ein vorgezogener Saisonstart Mitte November möglich. "Dafür wollen die Leute aber dann Mitte März nicht mehr Ski fahren, sondern wieder Golf oder Fußball spielen, Rad fahren oder garteln."

Alfred Bruckschlögl, Geschäftsführer der Seilbahnholding, probiert es heuer trotzdem. In den Skigebieten Gosau und Zwieselalm feiert das "Sonnenskifahren" von 1. bis 7. April Premiere. "Wir haben noch immer 2,80 Meter Schnee. Bis Mittag gibt es auf der Piste feinste Bedingungen, danach in einer der Hütten", sagt Bruckschlögl. Die Saison sei sowohl in Gosau als auch am Feuerkogel "grandios" verlaufen.

Auch auf der Postalm kann mit 53.000 verkauften Skikarten die Saison positiv abgeschlossen werden. Mit 100.000 verzeichneten Gästen ist man trotz mehrerer Ausfälle auch auf dem Kasberg letztendlich mit der Saison zufrieden, wie Standortleiter Thomas Holzinger sagte. (nieg, geg)

Tipps

Kasberg: Mit dem „3. Kids x Battle“ wird am (morgigen) Sonntag auf dem Kasberg die Saison beendet. Teilnehmen können Wintersportler im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, auf den Sieger wartet unter anderem eine Kristallkugel.

Hinterstoder: Mit dem neuen Event „Genussgipfeln“ wird heute, Samstag, in Hinterstoder noch einmal vor Betriebsende gefeiert: Ab 10.30 Uhr bieten sechs Hütten des Skigebiets lokale Schmankerl und österreichischen Wein an.

Feuerkogel: Heute ab 15.30 Uhr bleibt beim „Watersplash“ keiner trocken.

Loser: Heute gibt es den OÖN-Skitag auf dem Loser. Mit der OÖNcard gibt es den Tagesskipass für Erwachsene um 20 Euro (statt 40), dazu gibt es einen Gutschein für ein Loser-Bier. Jugendliche zahlen 15, Kinder 10 Euro.

„Tolles Wetter für Freizeitaktivitäten“

Es könnte nicht besser sein: Heute und am morgigen Sonntag herrschen beste Wetterbedingungen für Freizeitaktivitäten, kündigte Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an. Es wird sonnig und frühlingshaft warm.

Wer noch ein letztes Mal auf die Piste gehen möchte, bevor die Skigebiete die heurige Saison beenden (siehe Artikel oben), sollte aber zeitig aufbrechen: Denn gegen Mittag hat die Sonne bereits derart viel Kraft, dass die Schneequalität rasch darunter leidet: Auf 1500 Metern sind im Schatten bereits acht Grad zu erwarten.

