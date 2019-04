Abenteuerlust und Fernweh: Buntes Messeerlebnis in Wels

WELS. Heute startet die "Urlaub & Camping" in der Halle 20 des Welser Messegeländes. Bis Sonntag erfährt man hier alles rund um's Reisen.

Imker Florian Peterstorfer lädt in die Welser Honigmanufaktur. Bild: (Messe)

Wie Perlen aufgefädelt stehen Wohnmobile und Wohnwägen Seite an Seite in der Halle 20 des Messegeländes. Das Interesse am Urlaub in den mobilen eigenen vier Wänden steigt ständig. Das bestätigt Günter Bauer von ReiseMobilCenter aus Erla (Niederösterreich). "Viele Kunden sagen mir: ,Ich kann kein Hotel mehr sehen.’ Nun reisen sie mit dem Wohnmobil durch Europa und haben ihr Heim immer dabei."

Appetit auf Reisen machen viele Aussteller bei der von den OÖNachrichten präsentierten Messe "Urlaub & Camping". Sie ist von heute bis Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, geöffnet. OÖN-Card-Besitzer zahlen nur 9,50 statt 11,50 Euro Eintritt.

Wagemutige sind beim Alpenverein willkommen. Dort hat Klaus Lindemann mit seinem Team Seile in einem Gerüst verspannt. In drei bis vier Metern Höhe können Besucher darauf balancieren – selbstverständlich perfekt gesichert. Der Verein wirbt auch für Aktivurlaube in den Bergsteigerdörfern – nicht nur in den oberösterreichischen Grünau/Almtal und Steinbach/Attersee.

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, erhält bei der Messe auch Tipps für die richtige Bekleidung: "Jeder Nationalparkranger in Österreich trägt Uniformen aus unserem Haus – made in EU: Unsere Outdoor-Kleidung wird in Kroatien gefertigt, 95 Prozent des Materials kommen aus der EU", sagt Andi Schreilechner aus Irdning (Steiermark), Produktentwickler der Marke "Hyphen Sports".

Morgen und Sonntag lädt Bio-Imker Florian Peterstorfer zu einer 35-minütigen Exkursion in die Honigmanufaktur, die sich seit dem Vorjahr auf dem Messegelände befindet: jeweils 10, 11, 12, 13 und 14 Uhr (Treffpunkt Halle 1).

Besuchen Sie auch die OÖNachrichten (Halle 20, U1040; Halle 9, 250) und genießen Sie bei Vorlage der OÖN-Card gratis Kaffee und Kuchen. Wie verlosen einen Flug nach Paris und ein Familien-Wochenende im deutschen Legoland.

urlaub-camping.at

