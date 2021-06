Ab Schulbeginn: 32.000 Tablets und Notebooks für 1750 Schulklassen

Es ist die wohl größte Umstellung des Schulunterrichts in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten. Im Herbst werden österreichweit 180.000 Tablets und Notebooks an den Schulen verteilt. Ab der 5. Schulstufe sollen die Geräte zur Standardausrüstung eines jeden Schulkindes in Österreich gehören. 1750 Klassen nehmen alleine in Oberösterreich teil – hier kommen 32.000 Tablets zur Verteilung.