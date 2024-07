Ab Mittwoch: Polarlichter über Österreich zu sehen

Polarlichter am Attersee

Ab der Nacht auf Mittwoch könnten die farbenfrohen Himmelserscheinungen erneut auftauchen, obwohl sie voraussichtlich nicht so intensiv wie im Frühling ausfallen werden. Dennoch sollen sie über die nächsten zwei Wochen hinweg mit bloßem Auge erkennbar sein, wobei der genaue Zeitpunkt ihres Auftretens noch unklar ist.

Die erneute Sichtbarkeit der Polarlichter, die normalerweise in nördlicheren Breiten vorkommen, wird durch einen starken Sonnensturm ausgelöst, der am vergangenen Wochenende auftrat. Laut "Futurezone" könnte dieses Ereignis ab Mittwoch das faszinierende Naturschauspiel auslösen, das in weiten Teilen Europas zu sehen sein wird.

Die Intensität solcher Stürme wird auf einer Skala von G1 bis G5 gemessen, wobei G5 die höchste ist. Der kommende Sturm wird zwischen G2 und G3 eingeordnet, was bedeutet, dass die Sichtbarkeit unterschiedlich ausfallen kann. Zum Vergleich: Der Sonnensturm im Mai, der für gut sichtbare Polarlichter sorgte, erreichte eine Stärke von G3 bis G4.

Tipps für eine Sichtung

Um die besten Chancen auf eine Sichtung zu haben, sollten Beobachter sich an Orten ohne Lichtverschmutzung und mit freiem Blick nach Norden aufhalten. Ein dunkler Himmel ist ideal, daher empfiehlt es sich, abseits von städtischen Lichtern zu sein. Geduld und Zeit sind ebenfalls wichtig, da die Polarlichter nicht kontinuierlich erscheinen. Eine App zur Vorhersage von Polarlichtern kann helfen, den optimalen Beobachtungszeitraum zu bestimmen.

