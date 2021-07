Heute werden in den Schulen im Osten Österreichs die Zeugnisse verteilt. Wer gleich danach den Sommerurlaub antreten will, hat dafür seit Donnerstag wieder deutlich mehr Freiheiten als bisher. Zum einen ist der Grüne Pass EU-weit in Kraft getreten. Das digitale Covid-19-Zertifikat erbringt den Nachweis, dass eine Person gegen Corona geimpft bzw. negativ getestet wurde oder eine Infektion überstanden hat. In vielen europäischen Ländern ist dieser 3G-Nachweis schon bei der Einreise erforderlich